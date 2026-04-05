Découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Plounévez-Lochrist
Découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Plounévez-Lochrist vendredi 24 juillet 2026.
Plounévez-Lochrist
Découverte de la réalité virtuelle
Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez découvrir les livres en réalité augmentée pour des lectures intéractives !
A partir de 4 ans, sur inscription. .
Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English :
L’événement Découverte de la réalité virtuelle Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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