Découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Plounévez-Lochrist

Plounévez-Lochrist

Découverte de la réalité virtuelle

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir les livres en réalité augmentée pour des lectures intéractives !

A partir de 4 ans, sur inscription. .

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

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English :

L’événement Découverte de la réalité virtuelle Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX