Origami de la mer Médiathèque Plounévez-Lochrist mercredi 15 juillet 2026.

Plounévez-Lochrist

Origami de la mer

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Réalisez différents animaux de la mer à partir de pliage de papiers. .

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Origami de la mer Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX