C’est moi qui l’ai fait Centre socioculturel Plounévez-Lochrist

C’est moi qui l’ai fait

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2026-02-25 17:00:00

fin : 2026-02-25 18:30:00

2026-02-25

Atelier de créations autour du papier et de différents pliages.

A partir de 7 ans. .

