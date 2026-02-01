C’est moi qui l’ai fait Centre socioculturel Plounévez-Lochrist
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Début : 2026-02-25 17:00:00
fin : 2026-02-25 18:30:00
2026-02-25
Atelier de créations autour du papier et de différents pliages.
A partir de 7 ans. .
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne
