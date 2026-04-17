Atelier de jonglage et d’aérien à l’Hêtre eau Futur, L’Hêtre eau Futur, La Chapelle-de-Bragny

Atelier de jonglage et d’aérien à l’Hêtre eau Futur Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 L’Hêtre eau Futur Saône-et-Loire

Tarif : 15 € pour les adolescents / 20 € pour les adultes | Sur réservation | Limité à 15 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Les adolescents pourront participer à un atelier de jonglage et d’aérien de 10h à 12h.

Pour les adultes, l’atelier sera de 14h à 17h.

Ces stages sont destinés à des débutants ou des personnes confirmées. Ils s’adaptent à votre niveau et à votre potentiel existant pour mieux révéler vos capacités. Ils seront encadrés par des professionnels et artistes diplômés.

Leur transmission est basée sur une technique solide et une expérience du milieu du spectacle vivant pour une compréhension globale du jeu circassien.

L’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 71240 La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 10 69 75 68 [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 69 75 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lhetre.eau.futur@orange.fr »}, {« owner »: {« uid »: 5936884, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-17T06:59:20.841Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « lhetre.eau.futur@orange.fr », « response »: {« passId »: 407163971, « isPending »: false, « addressId »: 647448}, « venueId »: 152003, « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-17T06:59:20.452Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2247894, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-17T06:59:20.605Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 455061477, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780732800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-17T06:59:20.841Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/407163971″}] Le « parc éco artistique » est en lien avec un tiers-lieu fixe « Le Tintam’Art café » et un tiers-lieu itinérant. Ce lieu est non seulement une réserve pour la faune et la flore, mais il souligne la symbiose entre l’humain, l’animal et le végétal. Sur place, vous trouverez des activités en lien avec l’environnement et le monde des arts, des expositions temporaires, un verger conservatoire, un bar associatif, un parc de 3 hectares pour passer une journée en famille. À 17 min de l’autoroute A6 | 40 min de la gare TGV | Un parking est disponible sur place | Zone cyclable, voie verte.

Les adolescents pourront participer à un atelier de jonglage et d’aérien de 10h à 12h.

© TAM