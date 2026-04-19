La Chapelle-de-Bragny

Stage aérien et jonglage

Hauterive le Haut 72 La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La Compagnie propose des stages destinés à des débutants et des personnes confirmées.

Ils sont encadrés par des professionnels diplômés qui sont également artistes.

Leur transmission est basée sur une technique solide et une expérience du milieu du spectacle vivant pour une compréhension globale du jeu circassien.

Les ateliers s’adaptent à votre niveau et à votre potentiel existant pour mieux révéler vos capacités.

Nombre de place limitées à 15 par atelier.

Inscription nécessaire. .

Hauterive le Haut 72 La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

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English :

L’événement Stage aérien et jonglage La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne