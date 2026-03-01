Atelier de lecture collective autour du livre Sister Outsider d’Audre Lorde Médiathèque de Plédéliac Plédéliac

Atelier de lecture collective autour du livre Sister Outsider d’Audre Lorde

Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Connaissez-vous l’arpentage ?

Issue de l’éducation populaire du 19ᵉ siècle, cette méthode de lecture née dans les collectifs ouvriers est aujourd’hui redécouverte dans le milieu associatif.

Le principe est simple échanger ensemble sur les idées de l’autrice ou de l’auteur, sur les réactions qu’elles provoquent et sur les expériences personnelles qu’elles éveillent.

Bonne nouvelle il n’est pas nécessaire d’avoir lu le livre avant pour participer.

En partenariat avec LouvRageuse et la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la Médiathèque propose un arpentage autour du livre Sister Outsider d’Audre Lorde. Féministe afro-étasunienne engagée, l’autrice aborde toutes les formes d’oppression dès les années 70/80 dans ce recueil de récits, discours, poèmes: racisme, sexisme, hétérosexisme, homophobie, sans concessions et une analyse très visionnaire.

Un moment pour partager, discuter et réfléchir ensemble !

Apportez quelque chose à grignoter ensemble. Réservation conseillée (mais non obligatoire)

À partir de 16 ans .

Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de lecture collective autour du livre Sister Outsider d’Audre Lorde Plédéliac a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor