Atelier de lecture : « Les Histoires du jardin », Maison du Jardinage et du Compostage Paris 12ème mercredi 14 janvier 2026.
Venez découvrir le jardin en famille à travers des histoires choisies dans la collection de la bibliothèque de la Maison du jardinage et du compostage.
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Lecture pour enfants à partir de 4 ans pour les sensibiliser au jardinage à travers la lecture.
Le mercredi 14 janvier 2026
de 14h30 à 15h15
gratuit
sans inscriptions [ en libre ]
Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.
Maison du Jardinage et du Compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 41,rue Paul BelmondoParis 12ème
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
