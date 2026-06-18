Atelier de Magali Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 4 juillet 2026.

Plélan-le-Petit

Atelier de Magali

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les planètes

Création de planètes lors d’un atelier participatif. Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination en réalisant leurs propres astres colorés et originaux. Les créations viendront ensuite décorer la médiathèque à l’occasion d’une exposition dédiée au système solaire en septembre prochain.

Enfants à partir de 7 ans

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de Magali Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme