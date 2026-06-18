Atelier de magie Granville
Atelier de magie Granville mercredi 5 août 2026.
Granville
Atelier de magie
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Épate ta famille et tes ami.es avec les tours de magie que tu vas apprendre ! Durant cet atelier, les enfants vont découvrir et apprendre différents tours de magie .
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte, pour partager le moment, réserver une place adulte. A partir de 3 ans. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier de magie
L’événement Atelier de magie Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer
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