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Atelier recettes été Granville

Atelier recettes été Granville

Atelier recettes été Granville lundi 3 août 2026.

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Granville

Atelier recettes été

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes d’été amusantes ! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison.

A partir de 2 ans si accompagné.e, à partir de 3 ans seul.e, convient aussi très bien aux ados.   .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier recettes été

L’événement Atelier recettes été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer

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