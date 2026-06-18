Atelier recettes été Granville
Atelier recettes été Granville lundi 3 août 2026.
Granville
Atelier recettes été
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-03 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes d’été amusantes ! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison.
A partir de 2 ans si accompagné.e, à partir de 3 ans seul.e, convient aussi très bien aux ados. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier recettes été
L’événement Atelier recettes été Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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