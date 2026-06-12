Exposition Camille CHANOINE en partenariat avec l’Association Les Amis de la Haute Ville. Place des Casernes Granville lundi 3 août 2026.

Granville

Exposition Camille CHANOINE en partenariat avec l’Association Les Amis de la Haute Ville.

Place des Casernes Entrée par la Place des Casernes (Début de la rue du Nord), la salle du Jardin de la caserne Bazeill Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-03

Du 3 au 9 août 2026, les toiles de Camille Chanoine (1945 2023) seront exposées à la salle du Jardin de la caserne Bazeilles dans la Haute Ville de Granville.

La vie et les peintures de Camille sont intimement liées à cette ville, qu’elle a toujours connue et qu’elle a toujours portée dans son cœur.

Entre 2016 et 2019, elle expose ses peintures à l’huile à la caserne Zurich (de la caserne Bazeilles) et à l’ancienne médiathèque de la place Cambernon.

Dans les dernières années de sa vie, elle passe de plus en plus de temps à Granville, où elle s’émerveille chaque jour de la beauté de ses maisons et murailles, ainsi que des couleurs infiniment changeantes de la grève du Nord et de la Manche.

Son principal sujet de peinture est la mer et ses vagues, qu’elle peut observer chaque jour des remparts de la Haute Ville.

Elle peint également fleurs et paysages normands. Passionnée par le Cambodge qu’elle a visité et par le Maroc où elle a passé son enfance, elle peint des sujets marocains et des bonzes asiatiques. Pour honorer ses racines normandes, elle signe ses toiles Chanoine-Guignot.

Cette exposition de la Famille Chanoine, du 03 au 09 août, est menée en partenariat avec l’Association Les Amis de la Haute Ville.

Ouverture De 9h00 à 18h00 (Sans interruption) .

Place des Casernes Entrée par la Place des Casernes (Début de la rue du Nord), la salle du Jardin de la caserne Bazeill Granville 50400 Manche Normandie +33 6 89 44 26 63 VDLBG@YAHOO.FR

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English : Exposition Camille CHANOINE en partenariat avec l’Association Les Amis de la Haute Ville.

L’événement Exposition Camille CHANOINE en partenariat avec l’Association Les Amis de la Haute Ville. Granville a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer