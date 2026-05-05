Atelier de méditation, Salle des Fêtes, Saint-Étienne-de-l’Olm

Atelier de méditation Samedi 6 juin, 09h30 Salle des Fêtes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

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Salle des Fêtes 30360 Saint-Etienne-de-l’Olm Saint-Étienne-de-l’Olm 30360 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.creersonbienetre.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 65 25 17 85 »}]

Organisé par l’asso Créer son Bien-Être.