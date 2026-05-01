Atelier de modélisation 3D Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain
Atelier de modélisation 3D Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain mercredi 27 mai 2026.
Port-en-Bessin-Huppain
Atelier de modélisation 3D
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez la création 3D de façon simple et ludique, et repartez avec votre création prête à être imprimée en 3D !
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Lors de cet atelier, apprenez à concevoir vos propres objets en 3D avec porte-clés, personnages, décorations ou prototypes.
Accessible aux débutants comme aux curieux du numérique, cet atelier développe la créativité, la logique et l’imagination dans une ambiance conviviale.
Repartez avec votre création prête à être imprimée en 3D ! .
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr
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English : Atelier de modélisation 3D
Discover 3D creation in a simple and fun way, and leave with your creation ready to be 3D printed!
L’événement Atelier de modélisation 3D Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom
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