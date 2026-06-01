Atelier de montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes
Atelier de montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes mercredi 17 juin 2026.
Atelier de montage vidéo Mercredi 17 juin, 15h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Dans le cadre festif des 15 ans de la Maison de Quartier Bottière, venez participer à un atelier pour filmer, assembler et donner un sens aux images grâce à la technique du montage !
Pour jeunes et adultes.
De 15 à 18h.
Salle projet Maison de quartier Bottière.
Inscriptions : Adeline au 06 16 20 52 65 ou lasagessedelimage@gmail.com
Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 20 52 65 »}, {« type »: « email », « value »: « lasagessedelimage@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lasagessedelimage@gmail.com »}]
Découverte du montage vidéo sur le thème des émotions. atelier moisdespratiquesartistiques2026
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