Atelier de montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes

Atelier de montage vidéo Mercredi 17 juin, 15h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Dans le cadre festif des 15 ans de la Maison de Quartier Bottière, venez participer à un atelier pour filmer, assembler et donner un sens aux images grâce à la technique du montage !

Pour jeunes et adultes.

De 15 à 18h.

Salle projet Maison de quartier Bottière.

Inscriptions : Adeline au 06 16 20 52 65 ou lasagessedelimage@gmail.com

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 20 52 65 »}, {« type »: « email », « value »: « lasagessedelimage@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lasagessedelimage@gmail.com »}]

Découverte du montage vidéo sur le thème des émotions. atelier moisdespratiquesartistiques2026