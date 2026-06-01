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Atelier de montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes

Atelier de montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes

Atelier de montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Atelier de montage vidéo Mercredi 17 juin, 15h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Dans le cadre festif des 15 ans de la Maison de Quartier Bottière, venez participer à un atelier pour filmer, assembler et donner un sens aux images grâce à la technique du montage !
Pour jeunes et adultes.
De 15 à 18h.
Salle projet Maison de quartier Bottière.
Inscriptions : Adeline au 06 16 20 52 65 ou lasagessedelimage@gmail.com

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 20 52 65 »}, {« type »: « email », « value »: « lasagessedelimage@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lasagessedelimage@gmail.com »}]
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