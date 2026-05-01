Atelier de musicothérapie Chanverrie
Atelier de musicothérapie Chanverrie dimanche 31 mai 2026.
Chanverrie
Atelier de musicothérapie
1 Le Bignon Chanverrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
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1 Le Bignon Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Atelier de musicothérapie Chanverrie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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