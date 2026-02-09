Atelier de panification niveau débutant Les Portes Mainsat

Atelier de panification niveau débutant

Les Portes Château des Portes Mainsat Creuse

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une occasion unique de vivre une expérience artisanale authentique, de découvrir le travail du blé de population et d’apprendre les bases du pain au levain dans un cadre chaleureux. L’atelier est ouvert à la réservation pour un groupe constitué de 4 personnes, afin de garantir un accompagnement personnalisé et une immersion complète dans chaque étape de la panification.

Vous apprendrez

La préparation et le pétrissage d’une pâte à base de blé de population.

Les techniques essentielles de fermentation et de façonnage pour donner vie à vos pâtons.

Le vocabulaire technique de base pour mieux comprendre et maîtriser les gestes du boulanger.

À observer la pâte et reconnaître ses évolutions au toucher et à la vue.

À la fin de la journée, chaque participant repart avec ses pains, ses notes, et une compréhension complète du processus de panification artisanale. .

Les Portes Château des Portes Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine public@latelierdupaincitoyen.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de panification niveau débutant Mainsat a été mis à jour le 2026-02-05 par Marche et Combraille en Aquitaine