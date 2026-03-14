Atelier de pastel Salle Buisson Chamberet
Atelier de pastel Salle Buisson Chamberet vendredi 5 juin 2026.
Atelier de pastel
Salle Buisson 1 square du Docteur Roux Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Venez vous initier à la technique du pastel avec Michel BORDAS, artiste pastelliste.
Payant, sur inscription. .
Salle Buisson 1 square du Docteur Roux Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine capm.lonzac19@gmail.com
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English : Atelier de pastel
L’événement Atelier de pastel Chamberet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze