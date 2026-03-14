Atelier de pastel Salle Buisson Chamberet

Atelier de pastel

Salle Buisson 1 square du Docteur Roux Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Venez vous initier à la technique du pastel avec Michel BORDAS, artiste pastelliste.

Payant, sur inscription. .

Salle Buisson 1 square du Docteur Roux Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine capm.lonzac19@gmail.com

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English : Atelier de pastel

L’événement Atelier de pastel Chamberet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze