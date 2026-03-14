Exposition du Cercle des Arts Plastiques des Monédières Salle polyvalente Meilhards

Exposition du Cercle des Arts Plastiques des Monédières

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-03

La trentaine d’artistes adhérents du Cercle d’Arts Plastiques des Monédières présentent leurs œuvres auprés de deux invités d’honneur Michel Bordas, pastelliste et Henri Mamès, sculpteur-marbrier.

Entrée gratuite. .

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 86 98 02 capm.lonzac19@gmail.com

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English : Exposition du Cercle des Arts Plastiques des Monédières

L’événement Exposition du Cercle des Arts Plastiques des Monédières Meilhards a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze