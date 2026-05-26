Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes
Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes vendredi 24 juillet 2026.
Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes Vendredi 24 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Créez une œuvre miniature en détournant magazines et images, puis transformez-la en badge ou coque de téléphone.
Partagez un moment convivial en détournant magazines, images et dessins pour créer une œuvre miniature. Transformez-la ensuite en badge ou coque de téléphone et repartez avec votre création ! Ouvert à tous·tes à partir de 8 ans sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T16:30:00.000+02:00
1
La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026