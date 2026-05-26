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Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La Cale

Adresse : 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone La Cale Rennes Vendredi 24 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Créez une œuvre miniature en détournant magazines et images, puis transformez-la en badge ou coque de téléphone.

Partagez un moment convivial en détournant magazines, images et dessins pour créer une œuvre miniature. Transformez-la ensuite en badge ou coque de téléphone et repartez avec votre création ! Ouvert à tous·tes à partir de 8 ans sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T16:30:00.000+02:00

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La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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