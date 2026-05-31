Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone, La Cale, Rennes
Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone, La Cale, Rennes vendredi 24 juillet 2026.
Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone Vendredi 24 juillet, 14h30 La Cale Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Partagez un moment convivial en détournant magazines, images et dessins pour créer une œuvre miniature. Transformez-la ensuite en badge ou coque de téléphone et repartez avec votre création ! Ouvert à tous·tes à partir de 8 ans sur inscription
La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Créez une œuvre miniature en détournant magazines et images, puis transformez-la en badge ou coque de téléphone.
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