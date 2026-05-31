Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone, La Cale, Rennes

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone, La Cale, Rennes

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone, La Cale, Rennes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La Cale

Adresse : 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : gratuit

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone Vendredi 24 juillet, 14h30 La Cale Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Partagez un moment convivial en détournant magazines, images et dessins pour créer une œuvre miniature. Transformez-la ensuite en badge ou coque de téléphone et repartez avec votre création ! Ouvert à tous·tes à partir de 8 ans sur inscription

La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Créez une œuvre miniature en détournant magazines et images, puis transformez-la en badge ou coque de téléphone.

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)