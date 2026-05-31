Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone, La Cale, Rennes

Atelier de personnalisation de badges et coque de téléphone Vendredi 24 juillet, 14h30 La Cale Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Partagez un moment convivial en détournant magazines, images et dessins pour créer une œuvre miniature. Transformez-la ensuite en badge ou coque de téléphone et repartez avec votre création ! Ouvert à tous·tes à partir de 8 ans sur inscription

La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Créez une œuvre miniature en détournant magazines et images, puis transformez-la en badge ou coque de téléphone.