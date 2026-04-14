Atelier de poésie en toutes langues, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
Atelier de poésie en toutes langues, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mardi 21 avril 2026.
Atelier de poésie en toutes langues Mardi 21 avril, 14h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
La médiathèque Lisa Bresner accueille la poétesse et comédienne Émilie Bruguière pour des ateliers d’écriture autour de la thématique de la traversée pour le public allophone. Des temps de rencontre riches et conviviaux qui allient poésie et lecture à voix haute dans la langue natale des participants.
Restitution le 9 mai à 16h à la médiathèque.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
La médiathèque accueille la poétesse et comédienne Émilie Bruguière pour des ateliers d’écriture autour de la thématique de la traversée pour le public allophone.
Ouvre-Boîte Production
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