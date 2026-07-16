Atelier de poterie, Ateliers Octopodes, Chambéry
lundi 14 décembre 2026 · Ateliers Octopodes · Chambéry
Informations pratiques
Atelier de poterie Lundi 14 décembre, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie
50€ par participante
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T18:00:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-14T18:00:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00
Laisse libre cours à ta créativité et viens créer divers objets en céramique !
Les ateliers de poterie durent 2h et sont composés d’une partie création puis d’une partie décoration/peinture si tu le souhaites. La création regroupe différentes techniques : terre pincée, plaque, scupture (seul le tournage n’est pas proposé).
Je fournis le matériel nécessaire (terre, peinture, outils…) et je m’occupe ensuite de cuire et d’émailler ta création afin de la rendre utilisable au quotidien.
Les ateliers n’ont pas de thème particulier. Tu peux venir avec ta propre idée ou bien te laisser guider sur un projet que je pourrai te proposer au moment de l’atelier (par exemple une tasse, une scupture, un petit plat…).
Public : tous (dont enfants accompagnés d’un adulte)
Nombre max : 8 participantes
Tarif : 50€
Tu peux t’inscrire directement via ce lien :
https://booking.wecandoo.com/artisans/9315283f-0967-4fa3-81db-d68198e87ce2/workshops/0f98c6fa-4429-4171-a89b-b84baeda7b30/book
et venir découvrir mon univers sur mon site.
Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « phone », « value »: « 0650939989 »}, {« type »: « email », « value »: « lunatiques.ceramiques@gmail.com »}] [{« link »: « https://booking.wecandoo.com/artisans/9315283f-0967-4fa3-81db-d68198e87ce2/workshops/0f98c6fa-4429-4171-a89b-b84baeda7b30/book »}, {« link »: « https://lunatiques-ceramiques.sumupstore.com/ »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs
Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.
Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.
Viens créer des objets en céramique grâce à différentes techniques de modelage de l’argile !
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