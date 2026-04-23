Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury
Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury mercredi 6 mai 2026.
Tintury
Atelier de pratiques artistiques
Atelier Art en Jeu 21 rue Marie-France Guény Tintury Nièvre
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 13:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Atelier de pratiques artistiques De 10h à 13h à l’atelier Art en Jeu, 21 rue Marie-France Guény.
L’Art aux Ciseaux technique du papier découpé, acrylique, gouache.
25€ par personne, matériel fourni.
Renseignement et réservations au 06 10 83 70 85.
Avec pique-nique sorti du panier.
Organisé par Anne Penciolelli. .
Atelier Art en Jeu 21 rue Marie-France Guény Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 83 70 85
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English : Atelier de pratiques artistiques
L’événement Atelier de pratiques artistiques Tintury a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan