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Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury

Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Atelier Art en Jeu

Adresse : 21 rue Marie-France Guény

Ville : 58110 Tintury

Département : Nièvre

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tintury

Atelier de pratiques artistiques

Atelier Art en Jeu 21 rue Marie-France Guény Tintury Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 13:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Atelier de pratiques artistiques De 10h à 13h à l’atelier Art en Jeu, 21 rue Marie-France Guény.
L’Art aux Ciseaux technique du papier découpé, acrylique, gouache.
25€ par personne, matériel fourni.
Renseignement et réservations au 06 10 83 70 85.
Avec pique-nique sorti du panier.
Organisé par Anne Penciolelli.   .

Atelier Art en Jeu 21 rue Marie-France Guény Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 83 70 85 

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English : Atelier de pratiques artistiques

L’événement Atelier de pratiques artistiques Tintury a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan

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