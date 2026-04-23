Atelier de pratiques artistiques Atelier Art en Jeu Tintury

Tintury

Atelier de pratiques artistiques

Atelier Art en Jeu 21 rue Marie-France Guény Tintury Nièvre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 13:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Atelier de pratiques artistiques De 10h à 13h à l’atelier Art en Jeu, 21 rue Marie-France Guény.

L’Art aux Ciseaux technique du papier découpé, acrylique, gouache.

25€ par personne, matériel fourni.

Renseignement et réservations au 06 10 83 70 85.

Avec pique-nique sorti du panier.

Organisé par Anne Penciolelli. .

Atelier Art en Jeu 21 rue Marie-France Guény Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 83 70 85

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English : Atelier de pratiques artistiques

L’événement Atelier de pratiques artistiques Tintury a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan