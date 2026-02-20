Atelier de prévention Santé mentale de quoi parle-t-on Centre Administratif Andernos-les-Bains

Atelier de prévention Santé mentale de quoi parle-t-on

Centre Administratif 260 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

2026-03-20

2026-03-20

2026-03-20

Il n’y a pas de santé sans santé mentale selon l’OMS.

La Mutuelle Familiale avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un atelier gratuit animé par Laétitia Goraguer, psychologue. Elle répondra aux questions et échangera avec le public sur la santé mentale de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce uniquement l’absence de trouble mental ou psychologique ? Comment évaluer sa propre santé mentale ? Comment détecter les signes d’une dégradation de la santé mentale de nos proches ?

Atelier gratuit. Tout public. De 10h à 11h30 -Info et inscription au 05 56 82 62 57 et ccas@andernos-les-bains.com .

