Andernos-les-Bains

Soirée solidarité Madagascar

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

L’association Tsamad propose de se retrouver pour une soirée de partage autour d’un diaporama évoquant les récents cyclones ayant fait des dégâts énormes dans une île déjà en difficulté et les possibilités de soutenir des projets de reconstruction.

Un apéritif sera servi ensuite au cours d’un moment d’échanges où vous pourrez faire des dons à l’association si vous le souhaitez.

Tout public .

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine dany.giroux3@gmail.com

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English : Soirée solidarité Madagascar

L’événement Soirée solidarité Madagascar Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Andernos-les-Bains