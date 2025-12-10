Couleurs d’azur le Midi dans l’imaginaire des artistes Andernos-les-Bains

Couleurs d’azur le Midi dans l’imaginaire des artistes

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

2026-05-28

fin : 2026-05-28

Conférence Histoire de l’Art par Formes et Couleurs,

Couleurs d’azur le Midi dans l’imaginaire des artistes (Van Gogh, Cézanne, Nicolas de Staël…

De la lumière crue d’Arles à la douceur des collines d’Aix, le Midi de la France a fasciné des générations de peintres en quête d’espace, de couleur et d’intensité. Van Gogh y voit une terre de feu ; Cézanne, une architecture silencieuse ; Nicolas de Staël, une abstraction nourrie de lumière. Cette conférence propose un voyage à travers les regards d’artistes qui ont réinventé le Sud, entre rêverie, modernité et quête picturale. Entre les paysages réels et ceux de l’âme, le Midi devient bien plus qu’un décor un atelier à ciel ouvert, une source inépuisable d’inspiration et de renouveau artistique. .

