Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et hommage aux Morts en Indochine Monument aux Morts Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et hommage aux Morts en Indochine

Monument aux Morts 179 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et hommage aux Morts en Indochine

A 11h45 au Monument aux Morts sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

À l’occasion de l’hommage aux Morts en Indochine, une exposition de photographies sera présentée en marge de la cérémonie. Issues de la collection privée de Luc Andreani, elles permettent de mieux connaitre les grandes périodes significatives des combats qui s’y sont déroulés. .

Monument aux Morts 179 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et hommage aux Morts en Indochine

L’événement Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et hommage aux Morts en Indochine Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Andernos-les-Bains