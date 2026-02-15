Ciné Pitchoun Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains

Ciné Pitchoun

Les pitchouns sont à l’honneur au cinéma !

Projection de La Grande Révasion suivie d’un atelier créatif Fabrique ta boîte à rêves . À partir de 3 ans

Offrez aux plus petits une première expérience de cinéma tout en douceur avec la projection de La Grande Révasion, un film tendre et captivant spécialement choisi pour émerveiller les jeunes spectateurs.

Après la séance, place à l’imagination et à la créativité ! Les enfants participeront à l’atelier Fabrique ta boîte à rêves , un moment ludique où chacun pourra créer, décorer et repartir avec sa propre boîte remplie d’histoires, de couleurs et de rêves.

Une belle occasion de partager un moment convivial en famille, d’éveiller la curiosité artistique des pitchouns et de prolonger la magie du film à travers une activité manuelle adaptée dès 3 ans. .

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30

