Atelier de psychomotricité Square Marcel Pagnol Rochechouart

Atelier de psychomotricité

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

L’Espace Familles de Rochechouart vous propose à l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, l’Espace Familles propose différents ateliers de psychomotricité pour jouer avec l’équilibre. A découvrir, des parcours moteurs et des jeux sensoriels favorisant la coordination et la motricité globale, tout en encourageant l’autonomie et la confiance en soi.

Un temps d’échange convivial viendra clôturer l’atelier.

Sur inscriptions. .

