Atelier de réparation et stand Lovelo, Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay, Malaunay

Atelier de réparation et stand Lovelo Mercredi 6 mai, 10h00 Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous au Parc Georges Pellerin pour réparer votre vélo !

Vous serez accompagné par les techniciens de l’association Guidoline et disposerez d’un pont à vélo, de matériel adapté, de petite fourniture (câbles, graisse, valves…) et de surtout, de conseils de qualité !

Avec Transdev, découvrez toute la gamme de vélos proposés à la location longue durée avec le service Lovelo. Vous pourrez tester les vélos, découvrir la grille tarifaire adaptée à vos ressource et, pourquoi pas, prendre un engagement et un rendez-vous pour vous faire livrer votre vélo à Malaunay !

Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay route de Dieppe, Malaunay Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0232825555 »}]

Atelier d’auto-réparation de vélo avec l’association Guidoline et découverte du service de location de vélo longue durée Lovelo.

Ville de Malaunay