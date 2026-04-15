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Atelier de réparation et stand Lovelo, Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay, Malaunay

Atelier de réparation et stand Lovelo, Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay, Malaunay

Atelier de réparation et stand Lovelo, Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay, Malaunay mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay

Adresse : route de Dieppe, Malaunay

Ville : 76770 Malaunay

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Atelier de réparation et stand Lovelo Mercredi 6 mai, 10h00 Parc Pellerin, route de Dieppe, Malaunay Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous au Parc Georges Pellerin pour réparer votre vélo !
Vous serez accompagné par les techniciens de l’association Guidoline et disposerez d’un pont à vélo, de matériel adapté, de petite fourniture (câbles, graisse, valves…) et de surtout, de conseils de qualité !
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Atelier d’auto-réparation de vélo avec l’association Guidoline et découverte du service de location de vélo longue durée Lovelo.

Ville de Malaunay

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