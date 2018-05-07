Bourse aux vélos, Place de la Laïcité, Malaunay, Malaunay
Bourse aux vélos, Place de la Laïcité, Malaunay, Malaunay dimanche 10 mai 2026.
Bourse aux vélos Dimanche 10 mai, 09h00 Place de la Laïcité, Malaunay Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
En partenariat avec l’association le SEL de Malaunay, profitez de la Bourse aux vélos pour acheter ou vendre vote vélo !
La Bourse aux vélos aura lieu lors du Marché de Malaunay dimanche 10 mai de 9h à 13h.
Comment faire pour vendre un vélo ?
Apportez votre vélo lors d’une permanence de dépôt à l’Atelier mobile, Place de la Laïcité devant la mairie :
- Mercredi 6 mai 14h – 18h
- Jeudi 7 mai 18h-19h30
> Les bénévoles du SEL de Malaunay inscrira votre vélo et vos coordonnées sur le registre
> Vous déterminez le prix de vente de votre vélo
> Vous venez dimanche 10 mai à 13h pour récupérer l’argent de la vente ou votre vélo s’il n’est pas vendu
Comment faire pour acheter un vélo ?
Rien de plus simple ! Rendez-vous Place de la laicité dimanche 10 mai entre 9h et 13h, trouvez et tester le vélo qui vous plait, et partez avec une fois la transaction faite !
La seule règle : premiers arrivés, premiers servis ;)
Place de la Laïcité, Malaunay Malaunay Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie
Nouvelle édition de la Bourse aux vélos de Malaunay pour vendre ou acheter un vélo ! En partenariat avec le SEL de Malaunay
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