Bourse aux vélos, Place de la Laïcité, Malaunay, Malaunay

Bourse aux vélos Dimanche 10 mai, 09h00 Place de la Laïcité, Malaunay Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

En partenariat avec l’association le SEL de Malaunay, profitez de la Bourse aux vélos pour acheter ou vendre vote vélo !

La Bourse aux vélos aura lieu lors du Marché de Malaunay dimanche 10 mai de 9h à 13h.

Comment faire pour vendre un vélo ?

Apportez votre vélo lors d’une permanence de dépôt à l’Atelier mobile, Place de la Laïcité devant la mairie :

Mercredi 6 mai 14h – 18h

Jeudi 7 mai 18h-19h30

> Les bénévoles du SEL de Malaunay inscrira votre vélo et vos coordonnées sur le registre

> Vous déterminez le prix de vente de votre vélo

> Vous venez dimanche 10 mai à 13h pour récupérer l’argent de la vente ou votre vélo s’il n’est pas vendu

Comment faire pour acheter un vélo ?

Rien de plus simple ! Rendez-vous Place de la laicité dimanche 10 mai entre 9h et 13h, trouvez et tester le vélo qui vous plait, et partez avec une fois la transaction faite !

La seule règle : premiers arrivés, premiers servis ;)

Place de la Laïcité, Malaunay Malaunay Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie

Nouvelle édition de la Bourse aux vélos de Malaunay pour vendre ou acheter un vélo ! En partenariat avec le SEL de Malaunay

Ville de Malaunay