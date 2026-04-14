Atelier de réparation vélos, Place de l’église, Saint-Jean-Brévelay

Atelier de réparation vélos Vendredi 22 mai, 17h00 Place de l’église Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Apprenez à réparer votre vélo et à l’entretenir pour cirucler en toute sécurité ! Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, conseils pour bien circuler. Nos animateurs vous guident avec outils et matériel. Pour plus de renseignements : mobilite@cmc.bzh

Place de l’église Saint-Jean-Brévelay Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne [{« link »: « mailto:mobilite@cmc.bzh »}]

Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, nos animateurs vous accueillent avec outils et matériel

Centre Morbihan Communauté