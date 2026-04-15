Atelier de réparations participatives pour les vélos – vide-grenier de la Cousinerie, Braderie de la Cousinerie, Villeneuve-d’Ascq

Atelier de réparations participatives pour les vélos – vide-grenier de la Cousinerie Dimanche 3 mai, 09h30 Braderie de la Cousinerie Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:30:00+02:00

Dimanche 3 mai 2026, venez participer au vide-grenier de la Cousinerie et profitez-en pour réparer votre vélo.

Un réparateur professionnel vous attend au stand des Jantes du Nord et fera avec vous la révision de votre vélo. Pour plus de praticité, vous trouverez tout à côté un parking vélo gardienné et gratuit pour faire la braderie l’esprit tranquille.

Partenaire(s) : Les Jantes du Nord et la braderie de la Cousinerie

Inscription via le formulaire en ligne :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscriptions sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

Braderie de la Cousinerie chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026 »}, {« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-« }]

Dimanche 3 mai 2026, venez participer au vide-grenier de la Cousinerie et profitez-en pour réparer votre vélo.