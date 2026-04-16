Atelier de scrapbooking Esplanade du Camping Pirou
Atelier de scrapbooking Esplanade du Camping Pirou mercredi 12 août 2026.
Pirou
Atelier de scrapbooking
Esplanade du Camping 43 Rue des Bergeronnettes Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Découvrez l’art créatif de la mise en page et de la décoration d’albums photos, junk journal, carnet de voyage. Le tout dans un lieu de vacances idéal, en haut de la dune, les pied dans le sable, face à la mer, le tout avec des boissons fait maison ou locales !
Ne pas hésiter à ramener ses petits souvenirs déjà collecter ! (tickets de cinéma, d’activités, photo, papier du dernier resto ou autre …) .
Esplanade du Camping 43 Rue des Bergeronnettes Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 71 62 65 01 lenesleymarie@outlook.fr
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English : Atelier de scrapbooking
L’événement Atelier de scrapbooking Pirou a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche
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