West Live Sunset > Concert d’août West Bar Pirou

Pirou

West Live Sunset > Concert d’août

West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-03

Concert Sunset Live Tous les samedis + un jeudi et un lundi.

Le West invite des groupes aux styles éclectiques pour venir dialoguer avec le coucher de soleil et vous proposer des balades musicales qui vous prennent la main pour plonger dans l’horizon et lancer votre samedi soir.

03/08/2026 Jean Richard Codjila (lundi).

05/08/2026 Fanfare des 3 messieurs avec Pirouésie et Manhanttan sur mer (mercredi).

08/08/2026 Kalyca.

13/08/2026 Peter Stone Band (jeudi).

29/08/2026 Les Berzinc. .

West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73

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English : West Live Sunset > Concert d’août

L’événement West Live Sunset > Concert d’août Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche