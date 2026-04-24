Pirou

Damoclès Cirque Inextremiste

Parc du Jargon des oies Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Ensemble, vous devrez faire face à des situations inattendues. Écoute, confiance et coopération seront essentielles pour avancer. Face à l’incertitude, une question se pose peut-on agir collectivement ? Et qui prendra l’initiative ? Dans Damoclès, chacun peut devenir un élément clé du groupe. Un spectacle à vivre ensemble… où vous pourriez bien être les héros.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 50 min. Tout public, dès 6 ans. .

Parc du Jargon des oies Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr

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English : Damoclès Cirque Inextremiste

L’événement Damoclès Cirque Inextremiste Pirou a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche