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Atelier de sérigraphie – Avec Anna Michalak, Place de la Mairie, Rennes

vendredi 7 août 2026 · Place de la Mairie · Rennes

Atelier de sérigraphie – Avec Anna Michalak, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
place de la mairie rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Atelier de sérigraphie – Avec Anna Michalak Vendredi 7 août, 17h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T17:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T17:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00

Cet été, Anna Michalak, revient sur Transat en ville et vous propose de participer à un atelier d’initiation à la sérigraphie !

Lors de cet atelier, vous pourrez tester l’impression en sérigraphie d’éléments visuels directement inspirés de l’affiche 2026. La sérigraphie est une technique d’impression en couches de couleurs, et vous aurez l’occasion d’imprimer sur papier ou textile ! Apportez vos t-shirts ou tote-bags clairs en coton (ou matière similaire) et sans reliefs, pour repartir avec un souvenir unique de Transat en ville !

Graphiste-illustratrice et sérigraphe basée sur Rennes et Groix, Anna Michalak travaille principalement dans les domaines culturels et sociaux.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : https://rm.bzh/transatenville

Place de la Mairie place de la mairie rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]
Avec Anna Michalak

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