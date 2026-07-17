Rapièce à la broderie Sashiko _ Niveau 1, Maison des arts du fil, Rennes
vendredi 7 août 2026 · Maison des arts du fil · Rennes
Informations pratiques
Rapièce à la broderie Sashiko _ Niveau 1 Vendredi 7 août, 13h30 Maison des arts du fil Ille-et-Vilaine
45 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T13:30:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T13:30:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00
Atelier de réparation aux points de Sashiko
Réparer ses vêtements fut longtemps perçut comme un signe de pauvreté. Rapiécer un pantalon, un legging, une chemise, une veste est simple, dès que l’on connait la technique. Dès qu’un vêtement est déchiré, le geste facile est de le déposer dans un bac de recyclage de textiles. Pourtant, en rapiéçant vos vêtements, vous prolongez leur vie, de 1 à 2 ans de plus.
Rapiécer un pantalon, un legging, une chemise, une veste est simple, dès que l’on connait la technique de la broderie Sashiko.
Lors de cet atelier, vous allez découvrir les bases du Sashiko :
les principes du Sashiko,
la préparation de son ouvrage,
la réalisation du point droit,
le blocage de la broderie sans noeud.
Pour qui ? Débutant – Niveau 1
Quels matériels fournis ? Aiguille et fil à broder pour Sashiko, morceaux de tissus pour le patch
Qui anime ? Sophie
Les conditions ? L’atelier dure 2h30, comprenant le temps d’installation et de rangement. L’atelier accueille de 2 à 8 personnes maximum.
La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.
La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte le paiement avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.
Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez rapiécer votre jean grâce à la technique de broderie traditionnelle Japonaise Sashiko.
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