ATELIER DE STIMULATION COGNITIVE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIER DE STIMULATION COGNITIVE Vendredi 18 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Les ateliers Cognistim offrent une approche ludique pour travailler les fonctions Cognitives à travers divers jeux ( jeux de réflexion, jeux d’expression, jeux d’association)
Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Atelier de stimulation cognitive cognistim
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