Atelier de taille d’outils et démonstration d’allumage, Le château de Rânes, Rânes

Atelier de taille d’outils et démonstration d’allumage Dimanche 20 septembre, 14h00 Le château de Rânes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le musée de la préhistoire en visite libre.

Atelier de taille d’outils et démonstration d’allumage du feu le dimanche.

Le château de Rânes 10 rue du parc 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie 02 33 39 73 87 https://sites.google.com/site/museeprehistoireranes http://www.facebook.com/museeprehistoireranes/ Venez découvrir les 4 salles du musée de la préhistoire. Ce musée permet à chacun du néophyte au spécialiste, un niveau de lecture qui lui conviendra. Pas d’accès P M R .

Venez découvrir le musée de la préhistoire en visite libre.

©Le musée de la préhistoire. Pas de droit à l’image