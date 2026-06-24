Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes mercredi 5 août 2026.

Rânes

Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue

La Durandière Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:30:00

fin : 2026-08-05 19:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez une ferme caprine de l’intérieur chèvres à caresser, visite du laboratoire de fabrication des fromages. À 19h, assistez et participer à la traite.

Vente de fromages sur place. Accessible aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. .

La Durandière Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 39 79 49 lachevrebleue@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue

L’événement Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom