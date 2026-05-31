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Visite libre de la tour du château, Château de Rânes, Rânes

Visite libre de la tour du château, Château de Rânes, Rânes

Visite libre de la tour du château, Château de Rânes, Rânes vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Château de Rânes

Adresse : Le Château, 61150 Rânes

Ville : 61150 Rânes

Département : Orne

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre de la tour du château 18 – 20 septembre Château de Rânes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château composé d’un corps de bâtiment flanqué de deux tours carrés comprend un donjon central. Le donjon fut construit en 1404 par Guillaume de Méheudin. Il est remarquable par son architecture et une symétrie irrégulière, avec ses mâchicoulis, ses fenêtres à meneaux, sa grille de fenêtre en fer forgé et ses gargouilles.
Pour atteindre la chambre de la fée, il faut monter un escalier en colimaçon situé dans l’épaisseur même du murs. Voûtée de briques, cette chambre est ornée de quatre arcs ogivaux en pierre blanche aux assises de granit. Cette pièce comporte une cheminée aux formes inusitées ainsi qu’un pavage de carreaux armoriés en terre cuite.
En haut de la tour, on peut apercevoir l’empreinte du petit pied de la fée sur un créneau de granit (32,33 cm)

Château de Rânes Le Château, 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie 02 33 39 73 87 le château 61150 RANES
Le château composé d’un corps de bâtiment flanqué de deux tours carrés comprend un donjon central. Le donjon fut construit en 1404 par Guillaume de Méheudin. Il est remarquable par son architecture.

©Commune de Rânes

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