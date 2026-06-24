Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes mercredi 29 juillet 2026.

Rânes

Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue

La Durandière Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:30:00

fin : 2026-07-29 19:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez une ferme caprine de l’intérieur chèvres à caresser, visite du laboratoire de fabrication des fromages. À 19h, assistez et participer à la traite.

Vente de fromages sur place. Accessible aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. .

La Durandière Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 39 79 49 lachevrebleue@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue

L’événement Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom