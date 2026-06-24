Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes
Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes mercredi 22 juillet 2026.
Rânes
Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue
La Durandière Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez une ferme caprine de l’intérieur chèvres à caresser, visite du laboratoire de fabrication des fromages. À 19h, assistez et participer à la traite.
Vente de fromages sur place. Accessible aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. .
La Durandière Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 39 79 49 lachevrebleue@orange.fr
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English : Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue
L’événement Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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