Informations pratiques

Pézènes-les-Mines

ATELIER DE TATAKIZOMÉ

Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Atelier créatif autour de l’impression végétale que nous sommes ravis d’accueillir à Pouzes.

Cueillette, martelage, création d’une empreinte végétale, brouillon, et personnalisation sur tod-bag avec lequel on repart.

45€ places limitées réservation obligatoire au 06 80 67 75 10

Atelier créatif autour de l’impression végétale que nous sommes ravis d’accueillir à Pouzes. Une merveilleuse expérience artistique autour des plantes locales et d’un savoir-faire ancestral japonais où l’on repart avec son tote-bag personnalisé.

Le 12 septembre, de 10h à 12h, sur le domaine de Pouzes, animé par la créatrice en teinture végétale Marion Allier de chez Tincto à Caux.

Venez herboriser dans le vallon de Pouzes et ses champs en plantes aromatiques puis vous initier à la technique d’impression végétale du tatakizomé tataki (frapper, marteler) et zomé (teindre) et repartir avec un tote-bag unique, imprimé par vos mains, reflet d’un paysage et d’une saison.

• Cet atelier comprend la cueillette de végétaux suivi du martelage pour créer les empreintes végétales. Brouillon sur un coupon de tissu puis personnalisation d’un tote-bag fourni.

• Tarif 45€

• Places limitées

• Réservation obligatoire auprès de Marion au 0680677510 ou sur contact@tincto.fr .

Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 6 80 67 75 10

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English :

A creative workshop on plant printing that we are delighted to host at %E0 Pouzes.

Gathering, stamping, creating a plant print, sketching, and personalizing a tote bag that you’ll take home.

45? limited spaces reservations required at 06 80 67 75 10

L’événement ATELIER DE TATAKIZOMÉ Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB