LES MERCREDIS AU PAYS AGROSYMBIOSE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 10H Pézènes-les-Mines

Pézènes-les-Mines

LES MERCREDIS AU PAYS AGROSYMBIOSE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 10H

201 Route de Prat Mouillat Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 10H

PÉZÈNES-LES-MINES

AgroSymbiose Mlle Stéphane Clerc, Marion Mahut & Loïc Belfort

Ferme aquaponique du Grand Orb est une serre de 1500 m2 sur le plateau de Pézènes-les-Mines à Taussac. Le système de production utilisé est l’aquaponie.

Réservation obligatoire L’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 10H

PÉZÈNES-LES-MINES

AgroSymbiose Mlle Stéphane Clerc, Marion Mahut & Loïc Belfort

Ferme aquaponique du Grand Orb est une serre de 1500 m2 sur le plateau de Pézènes-les-Mines à Taussac. Le système de production utilisé est l’aquaponie cultures végétales en symbiose avec un élevage de poissons. Ce mode de production écologique permet une grande économie d’eau car il fonctionne en autonomie uniquement à l’eau de pluie. Nous travaillons sans terre avec une eau vivante ce qui nous permet de proposer des produits propres , exempt de tout produit phytosanitaire. Nous vous proposons une visite de la serre avec une présentation du système aquaponique et une petite dégustation.

Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb +33(0)4 67 95 08 79 .

201 Route de Prat Mouillat Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES MERCREDIS AU PAYS AGROSYMBIOSE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 10H

WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026 10 A.M

PÉZÈNES-LES-MINES

AgroSymbiose Mlle Stéphane Clerc, Marion Mahut & Loïc Belfort

Ferme aquaponique du Grand Orb is a 1500 m2 greenhouse on the Pézènes-les-Mines plateau in Taussac. The production system used is aquaponics.

Reservations required: Bédarieux Grand Orb Tourist Office: 04 67 95 08 79

L’événement LES MERCREDIS AU PAYS AGROSYMBIOSE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 10H Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB