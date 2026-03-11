LES MERCREDIS AU PAYS DOMAINE DE POUZES 10 JUIN 2025 10 H

Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

ES MERCREDIS AU PAYS DOMAINE DE POUZES 10 JUIN 2025 10 H

PEZENES-LES-MINES

Domaine de Pouze

Ferme familiale en plantes aromatiques et médicinales AB.

Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79

ES MERCREDIS AU PAYS DOMAINE DE POUZES 10 JUIN 2025 10 H

PEZENES-LES-MINES

Domaine de Pouzes Sophie et Gaétan de Clock

Ferme familiale en plantes aromatiques et médicinales AB.

Venez découvrir le quotidien de paysans artisans engagés dans la protection des paysages et de la biodiversité locale, souvent originaires de la garrigue alentour, nos plantes sont cultivées en agroécologie. Nous commencerons par un petit parcours sur nos 6 hectares de champs alternant les parfums de la saison avec un atelier des senteurs en toute simplicité. Un passage par notre grange séchoir où nous évoquerons l’art d’un bon séchage. Dégustation d’infusions glacées et fromages frais locaux aux herbes de Pouzes !

Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79 .

Domaine de Pouzes Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

WEDNESDAYS IN THE COUNTRY DOMAINE DE POUZES JUNE 10, 2025 10 A.M

PEZENES-LES-MINES

Domaine de Pouze

Family farm producing AB aromatic and medicinal plants.

Information & reservations: Bédarieux grand Orb Tourist Office: +33(0) 4 67 95 08 79

L’événement LES MERCREDIS AU PAYS DOMAINE DE POUZES 10 JUIN 2025 10 H Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB