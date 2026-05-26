Pézènes-les-Mines

SPECTACLE DE DANSE PLIER

Théâtre de verdure Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

EN PERSPECTIVE La traversée dansée de l’été

Spectacle de danse Plier de la Cie Virgule

Seul en scène imprégné de chorégraphies, de gesticulé, de drôle et d’intime.

La part belle est laissée à la danse, vigoureuse, poétique, engagée.

RDV à 21h au théâtre de verdure à Pézènes les mines .

Accès libre

Informations au 06 88 16 81 13

EN PERSPECTIVE La traversée dansée de l’été

Spectacle de danse Plier de la Cie Virgule

Seul en scène imprégné de chorégraphies, de gesticulé, de drôle et d’intime.

La part belle est laissée à la danse, vigoureuse, poétique, engagée.

RDV à 21h au théâtre de verdure à Pézènes les mines .

Accès libre

Informations au 06 88 16 81 13 .

Théâtre de verdure Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 16 81 13

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English :

IN PERSPECTIVE The summer dance crossing

Plier dance show by Cie Virgule

A one-man show steeped in choreography, gesticulation, humour and intimacy.

The dance is vigorous, poetic and committed.

Meet at 9pm at the Théâtre de Verdure in Pézènes les Mines.

Free admission

Information on 06 88 16 81 13

L’événement SPECTACLE DE DANSE PLIER Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB