VIDE GRENIER Pézènes-les-Mines
VIDE GRENIER Pézènes-les-Mines dimanche 26 juillet 2026.
Pézènes-les-Mines
VIDE GRENIER
Pézènes-les-Mines Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet 8h/17h
Vide grenier avec petite restauration et bar
Info 06 52 69 03 71 ou comitedesfetespezenes34@gmail.com
Dimanche 26 juillet 8h/17h
Vide grenier avec petite restauration et bar
Info 06 52 69 03 71 ou comitedesfetespezenes34@gmail.com .
Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 6 52 69 03 71
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English : VIDE GRENIER
Sunday, July 26, 8 a.m.–5 p.m.
Yard sale with light refreshments and a bar
Info: 06 52 69 03 71 or comitedesfetespezenes34@gmail.com
L’événement VIDE GRENIER Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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