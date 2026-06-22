Pézènes-les-Mines

VIDE GRENIER

Pézènes-les-Mines Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet 8h/17h

Vide grenier avec petite restauration et bar

Info 06 52 69 03 71 ou comitedesfetespezenes34@gmail.com

Dimanche 26 juillet 8h/17h

Vide grenier avec petite restauration et bar

Info 06 52 69 03 71 ou comitedesfetespezenes34@gmail.com .

Pézènes-les-Mines 34600 Hérault Occitanie +33 6 52 69 03 71

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English : VIDE GRENIER

Sunday, July 26, 8 a.m.–5 p.m.

Yard sale with light refreshments and a bar

Info: 06 52 69 03 71 or comitedesfetespezenes34@gmail.com

L’événement VIDE GRENIER Pézènes-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB