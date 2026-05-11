Vendenesse-lès-Charolles

Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin

Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 09:00:00

fin : 2026-06-11 12:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Notre amie Johanna s’invite chez Trip’n Touille pour animer un atelier de Tataki-Zomé technique de plantes frappées qui libère le tanin des végétaux et nous surprend de couleurs pastels motifs naturels et textures veloutées.

Venez créer des motifs naturels à partir des feuilles et pétales du jardin sur du tissu en coton.

Vous repartirez avec vos tissus créatifs !

Jeudi 11 juin stage de 9h à 12h30 suivi du déjeuner

Identification et récolte des plantes à tanin du jardin et alentour.

Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton.

Échantillons techniques pour s’entraîner.

Composition créative sur coton.

Tarif 85€ la journée incluant le stage (60€), la pause café et le repas du midi (25€) .

Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin

L’événement Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III