Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin Vendenesse-lès-Charolles
Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin Vendenesse-lès-Charolles jeudi 11 juin 2026.
Vendenesse-lès-Charolles
Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin
Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11 12:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Notre amie Johanna s’invite chez Trip’n Touille pour animer un atelier de Tataki-Zomé technique de plantes frappées qui libère le tanin des végétaux et nous surprend de couleurs pastels motifs naturels et textures veloutées.
Venez créer des motifs naturels à partir des feuilles et pétales du jardin sur du tissu en coton.
Vous repartirez avec vos tissus créatifs !
Jeudi 11 juin stage de 9h à 12h30 suivi du déjeuner
Identification et récolte des plantes à tanin du jardin et alentour.
Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton.
Échantillons techniques pour s’entraîner.
Composition créative sur coton.
Tarif 85€ la journée incluant le stage (60€), la pause café et le repas du midi (25€) .
Maison d’hôtes Trip’n Touille, 859 Plainchassagne Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin
L’événement Atelier de teinture naturelle Tataki-zomé jeudi 11 juin Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III